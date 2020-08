Hannover

Als 2013 ein kleiner Verein aus Hannover zum Kampf gegen die Zigeunersauce antrat, war die Zeit wohl noch nicht reif. Das „Forum für Sinti und Roma“ hatte sich an die NP gewandt und die Umbenennung gefordert, weil sich viele Sinti und Roma durch den Begriff „Zigeuner“ diskriminiert fühlten. Den Verantwortlichen schlugen damals viel Hass und Wut entgegen.

Ob es um Straßen oder sonst etwas geht: Debatten um Umbenennungen verlaufen hierzulande fast immer hochemotional. Wenn dann auch noch dem Deutschen in seinem Kochtopf herumgerührt werden soll und die Sauce, „die doch schon immer so hieß“ nicht mehr so heißen soll wie immer, ist Kulturkampf angesagt. Übertreibungen sind bei solchen Debatten garantiert. Die einen machen den Fortbestand des Abendlandes an Namen fest, die anderen sehen die Republik dem Faschismus geweiht, wenn diese nicht sofort verschwinden.

Dass Knorr die Sauce umbenennt, zeigt vor allem, wie sich binnen weniger Jahre die Haltung zu der Frage, was akzeptabel und was eine Zumutung ist, verschieben kann. 2013 lehnte die Firma die Umbenennung ab. Für alle Betroffenen, die „Zigeuner“ als Diskriminierung empfinden, ist die Umbenennung eine gute Nachricht. Alle anderen werden nicht daran zugrunde gehen und merken, dass auch „Paprikasauce Ungarischer Art“ schmeckt. Oder eben nicht. Aber das liegt dann nicht am Namen.

Von C. Bohnenkamp