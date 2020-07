Klimawandel: Homöopathische Eingriffe reichen nicht

Hannover

Die neuen Velorouten? Doppelt so schnell umsetzen! Das Geld für den Radverkehr? Verdreifachen! Ein Pop-up-Radweg auf der Hildesheimer Straße? Na klar! Und dann bitte gleich vom Aegi bis zum Südschnellweg. Das klingt ziemlich grün. Es sind jedoch alles Forderungen, die Hannovers CDU jüngst ins politische Spiel gebracht hat.

Sie steht für ein Phänomen, das trotz Rekordhitze-Perioden, Waldsterben und Dürren in den vergangenen Jahren ein wenig Hoffnung macht, dass es vielleicht doch noch klappt mit dem Kampf gegen den Klimawandel: In breiten Schichten der Bevölkerung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass homöopathische Eingriffe in unser Leben eben nicht immer ausreichen werden, um die Dinge zum Guten zu wenden.

Mehr Fahrräder bedeutet weniger Platz für Autos

Wer mehr Radverkehr will, muss an manchen Stellen dem Auto etwas wegnehmen. In weitgehend fertig gebauten Städten, wo links und rechts mehrstöckige Wohnhäuser den Handlungsspielraum begrenzen, ist das weniger radikal als ehrlich.

Der Widerstand gegen solche Schritte ist oft laut. Doch wer in der Politik noch immer vor allem auf die Schreihälse hört, sägt an der eigenen Wählerbasis. Große Teile der Gesellschaft sind viel weiter, als ihre gewählten Vertreter glauben. Und wer danach handelt, rettet vielleicht nicht nur das Klima, sondern auch die eigene Partei.

Von Christian Bohnenkamp