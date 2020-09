Klimaprotest: Sind die Fridays müde geworden

Hannover

Im großen Rahmen denken, das haben sie bei Fridays for Future auch in der Corona-Ära nicht verlernt. Den Kampf für die Verkehrswende verlagerten die Klimaaktivisten in Hannover diesmal auf den Cityring. Die Verkehrsadern der Innenstadt stilllegen, das ergibt ein hübsches Bild für die Bewegung.

Machtdemonstration ist diesmal gescheitert

Tatsächlich standen die Autofahrer länger im Stau, ansonsten ist die Machtdemonstration aber diesmal gescheitert. Nur 3000 Teilnehmer sollen es gewesen sein, die Polizei hatte sich auf insgesamt 20.000 Menschen eingestellt. Auch bundesweit sind die Zahlen ernüchternd, meilenweit entfernt von den 1,4 Millionen Menschen, die noch vor einem Jahr auf die Straße gegangen waren. Sind die Fridays müde geworden?

Wer würde es ihnen verdenken. Zwar ist der Klimaschutz in aller Munde, es gibt den Kohleausstieg und den Green Deal der EU, doch sind die Ankündigungen der Politik meist zu vage oder zu halbherzig. Gleichzeitig fällt ein Temperaturrekord nach dem nächsten, brennen Wälder, schmilzt das Eis an den Polen. Menschen haben schon aus minderen Gründen den Mut verloren.

Klimawende noch in der Hand?

Gibt es noch Hoffnung? Hinter der Anklage der Fridays steckte stets auch die positive Botschaft, dass die Menschen die Wende noch in der Hand haben. Den Glauben daran nicht zu verlieren, das kostet jedoch Kraft, mit jedem Tag ein bisschen mehr.

Von Fabian Mast