Klimakrise: Mammutaufgabe in der Arktis

Unendliche Ruhe. Weiße Eisschollen, so weit das Auge reicht. Hier und da ein Eisbär. Die Arktis zählt zu den am wenigsten vom Menschen erschlossenen Gebieten auf der Erde – und doch liegt hier der Schlüssel für die Zukunft der Menschheit.

Na klar, eine Expedition ins Eis ist ein teures Abenteuer und benötigt viel Treibstoff: Rund 200.000 Euro reine Betriebskosten pro Tag und 900 Tonnen Treibstoff hat zum Beispiel die Mosaic-Mission gebraucht. Aber der Einsatz hat sich gelohnt.

Arktis : Die Beobachtungen der Wissenschaftler beunruhigen

Die Forschungsergebnisse der Mosaic-Expedition liegen noch nicht einmal vor, doch die Beobachtungen der Wissenschaftler sind schon jetzt eindeutig – und beunruhigend. Eisschollen, so weit das Auge reicht, gibt es insbesondere im arktischen Sommer kaum mehr. Denn keine andere Region der Erde hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so schnell erwärmt.

Die Corona-Krise überschattet die Klimakrise lediglich

Die Polarforscher machen sich an die Mammutaufgabe, die Arktis und das globale Klima besser zu verstehen. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel – zumal in Zeiten, in denen Wissenschaft vom US-Präsidenten Trump verhöhnt und geleugnet wird. Denn auch wenn die Corona-Pandemie die Klimakrise derzeit überschattet, ist sie nicht ausgestanden. Ganz im Gegenteil.

Von Sophie Peschke