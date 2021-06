Kinderbetreuung: Wie gut sind Hannovers Zahlen?

Hannover

Es gibt offenbar Dinge, die ändern sich nicht so schnell. Auch wenn man das Gefühl hat, dass es das schon seit Ewigkeiten nicht mehr geben dürfte, was man da als Erkenntnis aus den Zahlenkolonnen der Stadt zur Kinderbetreuung herauskristallisieren könnte. Etwa, dass es in einem Stadtbezirk wie Mitte auch weiterhin keine Grundschulen mit Ganztagsbetreuung gibt – wie war das doch gleich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?

Dennoch muss man der Stadt zugestehen, dass sie vieles tut, um die Quoten in Krippen, Kitas und Grundschulen hochzuschrauben. Dabei ist es gerade jetzt selbst für erfahrene Planer schwer, das Erwartbare zu berechnen. Corona wirkt auch in den Statistiken, etwa weil die Ämter pandemiebedingt nicht jedes Detail erfassen konnten. Aber Corona hat Eltern auch extrem verunsichert. So gab es wieder eine massive Zunahme bei den Sechsjährigen, die weiter in die Kita statt in die Grundschule gegangen sind. 791 waren es 2020, 666 ein Jahr zuvor. Viele Eltern wollten offenbar ihre Kinder nicht in ein von Corona durchgerütteltes Schulsystem entlassen.

Und die Zahlen könnten sogar noch trügen. Denn seit Beginn der Pandemie liegen viele Fördermöglichkeiten auf Eis. Experten erwarten schon, dass die Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen ernüchternd sein werden. Es wäre ein Beleg mehr dafür, dass diese Pandemie unsere Kinder besonders hart getroffen hat.

Von Zoran Pantic