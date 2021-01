Iserv-Panne: Überlastetes System

Hannover

Ein passenderes Bild zum Thema „Schule in der Pandemie“ hätte man sich wohl kaum zurechtfantasieren können. Auch wenn in vielen Jahrgängen die Plattformen nur zum Hin- und Herschicken von Aufgabenzetteln genutzt werden und Distanzunterricht keineswegs gleich Onlineunterricht bedeutet, war gleich zu Beginn die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern abgeschnitten. Frust zum Start – dieser Zustand lässt sich auf viele Haushalten in Hannover und Niedersachsen übertragen.

Denn auch dem System Familie droht in den nächsten Tagen, Wochen oder sogar Monaten eine Überlastung. Wie man ein, zwei oder noch mehr Kinder im Homeschooling und mit oder ohne Homeoffice betreuen soll, hat schließlich noch niemand so richtig erklären können. Dass sich manches verbessern müsse, sei keine Überraschung, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne zur IServ-Panne. Leider muss man ihm an dieser Stelle Recht geben und kann an Eltern und ihre Kinder nur appellieren: Behaltet die Nerven – irgendwie.

Von Zoran Pantic