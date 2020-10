Hannover

Das hat ja wieder mal überrascht. Die Jury war gestern virtuell in Hannover und hat sich angeschaut, was Hannover eigentlich ist. Wo andere Städte tourismusgerechte Filmchen ablaufen lassen – setzte Hannover auf den großen Kulissenzauber. Ernst-August vorm Bahnhof und die Nanas als Teil eines Theaterstücks, auch so kann man sich darstellen. Die Bühne war in diesem Fall ein Betonmoloch namens Ihme-Zentrum.

Normalität ist in Hannover keine Option

Das Konzept, das etwas anders ist als die anderen, wird durchgezogen, und das ist gut so. Denn auf den letzten Metern „seriös“ werden, dafür steht Hannover nicht, Normalität ist hier eben keine Option.

Keiner weiß natürlich, wie die Jury das aufgenommen hat. Das ist alles streng geheim. Man ahnt aber, dass sie nach dieser Performance nicht das zurücknimmt, was aus Jury-Kreisen schon mal verbürgt zu hören war: Hannover sei „vielversprechend, inspirierend und mit großem Potenzial“.

„Vielversprechend und mit großem Potenzial“

Und genau darum geht es auch bei der Titelvergabe – man will einer „ Kulturhauptstadt 2025“ einen ordentlich Entwicklungsschub nach vorne verpassen. Und beispielhaft zeigen, was Städte mit großer Anstrengung ist Sachen Kultur zu leisten vermögen. Da hat Hannover schon gut etwas vorgelegt.

Kommenden Montag steigt für Hannover das Finale mit der großen Präsentation. Und auch die, soviel ist sicher, wird nicht normal sein.

Von Henning Queren