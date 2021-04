Berlin

Da liefen sie wieder durch Berlin, fluchend mit „Frieden“-Schildern in der Hand, forderten „Recht und Ordnung“ ein und hielten sich zugleich nicht an die Auflagen der Behörden, marschierten unter Regenbogenfahnen und Reichsflaggen. Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker, Impfskeptiker – seltsam vereint in ihrer Wut.

Es war mal wieder ein schräger, zum Teil beängstigender Aufmarsch in der Hauptstadt. Doch viel schlimmer als die Verwirrten, die zu großen Teilen wohl kaum noch rational zu erreichen sein dürften, ist die Verwirrung, die sich angesichts der konfus wirkenden deutschen Pandemiebekämpfung immer stärker breit macht. Wer den Sinn von bestimmten Reglungen nicht mehr erkennen kann. der kann sie auch nur schwer mittragen. Und auch mit diesem Bundesgesetz löst sich längst nicht alles in Wohlgefallen auf – ganz im Gegenteil. Es verlangt sogar Politikern, die etwa in Niedersachsen in Regierungsverantwortung stehen, einiges ab. Wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), der die 165 als Inzidenzwertgrenze für pauschale Schulschließungen auch nicht auf Anhieb verstanden hatte.

Sehr bald schon wird das neue Gesetz kommen. Hoffentlich wirkt das Mittel auch, am Besten schnell. Denn noch mehr Verwirrung können wir uns kaum leisten.

Von Zoran Pantic