Impfungen für Kinder: Die einfachste Lösung ist nicht immer die beste

Hannover

Impfungen können Leben retten. Im Zweifel das des eigenen Kindes. Aber welcher Piks ergibt Sinn, was ist übertrieben – zu unsicher? In einem häufig quälenden Prozess eignen sich Familien Expertenwissen an zu Masern, Mumps, Pneumokokken und Windpocken, FSME und HPV. Und entscheiden sich dann häufig doch dafür, weil es einfach gute Gründe gibt. Bei Corona braucht man das nicht – hier gibt das Land die Richtung vor. So entschlossen und massiv, dass man erschrocken zusammenzuckt und in die Impfung der eigenen Kinder einwilligt.

Statt sich lange beim Kinderarzt zu informieren, kann man ja den eigenen Nachwuchs schnell durch die Impfstraße in der Sporthalle jagen. Um, wie es der Kultusminister sagt, möglichst problemlos ins neue Schuljahr zu starten. Kann man das so stehen lassen? Nein, sagt schon die Ständige Impfkommission, die der Auffassung ist, dass eine Rückkehr zum Präsenzunterricht nicht als Grund für eine Impfung reicht. Nein, sagen auch Kindermediziner, die zwar finden, dass Kinder mit Risikofaktoren geimpft werden sollten. Für alle anderen so jungen Menschen sei eine schwere Erkrankung aber so unwahrscheinlich und mögliche Langzeitfolgen des Impfstoffes so unerforscht, dass man eben nicht so einfach wie etwa bei Masern zu Impfungen raten kann. Das wird überhört – weil man die schnelle und einfache Lösung sucht. Und dabei vergisst, die Familien mitzunehmen.

Von Zoran Pantic