Impfstrategie: Die lähmende Bürokratie überwinden

Hannover

Wer sich in diesen Tagen mit Politikern über das Thema Impfen unterhält, hört immer das gleiche: „Wir müssen schneller werden.“ Der Bürgermeister der 20.000-Seelen-Kommune und der Oberbürgermeister von Hannover, die Opposition im Landtag und die Regierung – und gestern auch Kanzlerin und Länderchefs: Alle wollen mehr Tempo beim Impfen. Das Problem: Obwohl sich alle einig sind, geht es nur sehr schleppend voran.

Ein Beispiel gefällig? Am vergangenen Sonntag sind in Niedersachsen 48 Menschen geimpft worden, obwohl ausreichend Impfstoff vorhanden war. 48! Eine Zahl wie ein Dokument des politischen Versagens. Der Grund dafür ist schlicht skandalös: In niedersächsischen Impfzentren wird sonntags nicht gearbeitet.

Warum impfen Betriebsärzte nicht längst?

Mit einer zusätzlichen Schicht allein aber ist das Problem nicht zu lösen. Wirklich voran kämen wir nur, wenn jetzt die lähmende Bürokratie überwunden wird. Dazu gehört, die Hausärzte in die Strategie mit einzubeziehen – wie es die Merkel-Runde gestern ankündigte. Aber: Warum bekommen Unternehmen nicht auch die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter durch Betriebsärzte zu versorgen? Und warum werden die 50 Impfzentren im Land nicht ergänzt durch dezentrale Impfstationen in den Kommunen. Die Priorisierungsliste könnte dann ja weiterhin in den Impfzentren abgearbeitet werden. Womöglich sogar sonntags.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Bodo Krüger