Impfpflicht: Ein Heilmittel gegen die Spaltung

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Impfungen gegen das Coronavirus sind das einzige Mittel, um massenhaften lebensbedrohlichen Erkrankungen vorzubeugen, um den Kollaps der Gesundheitssysteme und anderer Bereiche der Gesellschaft zu verhindern, und um letztlich zu einem Vor-Pandemie-Leben zurückkehren zu können. Das war auch dem Deutschen Ethikrat lange klar – neu ist aber, dass er sich in seiner großen Mehrheit endlich auch für eine Impfpflicht ausgesprochen hat.

Natürlich muss die Impfpflicht so ausgestaltet werden, dass sie absolut rechtssicher ist, sie muss auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben. Und ja, auch weitere Vorbedingungen müssen erfüllt sein: Es müssen flächendeckende Impfangebote her, ebenso ist die Schaffung eines Impfregisters unumgänglich.

Wenn all das erfüllt sind, dann aber muss sie her – und zwar als allgemeine Impfpflicht. Auch, weil das ein Heilmittel sein könnte, die Spaltung der Gesellschaft zu mildern. Diejenigen, die sich in ihren Impfskeptizismus verrannt, hätten ein brauchbares Argument zur Hand, sich gesichtswahrend zu besinnen. Und diejenigen, denen auch mit einer Impfpflicht nicht beizukommen ist, wollen mit der demokratischen Gesellschaft sowieso nichts mehr zu tun haben. Von ihr haben sie sich schon lange selbst abgespalten.

Von Michael Lange