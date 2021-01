Hannover

Sehen wir es mal positiv: Über Impfmüdigkeit müssen wir momentan nicht sprechen. 700.000 Anrufe binnen einer Stunde allein in Niedersachsen – da wäre wohl auch eine besser organisierte Impfvergabe überlastet.

Alles Ansichtssache also? Tatsächlich hätten wir im vergangenen Sommer den Ausblick auf die ersten Massenimpfungen im, sagen wir, März 2021 mit Kusshand genommen. Und uns bis dahin vermutlich problemlos in Geduld geübt. Aber nun sind die Mittel eben früher auf dem Markt, jedenfalls theoretisch. Und da steigt die Nervosität. Das zudem ausgerechnet das Brexit- Britannien beim Impfen deutlich weiter ist als die zaghafte EU, macht die Sache auch nicht gerade besser. Aber auch hier verrutschen die Maßstäbe: Mit mehr als 100.000 Corona-Toten ist Premier Boris Johnson alles, nur sicher kein Held der Pandemie.

Bezahlt Israel doppelt so viel?

Eine Bilanz bleibt vorerst schwierig. Hat der Pharmakonzern Astrazeneca Zusagen gebrochen, oder hat die EU schlecht verhandelt? Ist Israel nur deshalb so weit mit dem Impfen, weil es fast doppelt so viel dafür bezahlt? Und ist es eigentlich klug, den Menschen Versprechungen zu machen – in der Gefahr, dass ja doch wieder Tausende Dinge dazwischen kommen? Finden wir uns damit ab: Fehlerfrei gehen aus dieser Katastrophe die Wenigsten raus. Ein Trost ist das freilich nicht.

Von Fabian Mast