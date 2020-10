Hubertus Heils Homeoffice-Idee ist längst überfällig

Berlin

Immerhin. „Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Gesetzesinitiative für eine gesetzliche Regelung zur mobilen Arbeit gestartet“, heißt es am Sonntag auf der Homepage des Ministeriums. „Gesetzesinitiative gestartet“ bedeutet natürlich nicht, dass es morgen den Gesetzesanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice im Jahr geben wird. Erstmal schauen die Experten im Kanzleramt auf den Entwurf, dann die in den Ministerien, im Kabinett, im Bundestag und im Bundesrat. Bevor das „Mobile Arbeit Gesetz“ kommt, wird’s also dauern.

Wer im Homeoffice arbeitet, ist seltener krank

Stunk gibt’s aber trotzdem schon. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion findet einerseits, der Gesetzesanspruch sei unfair, weil er nicht für alle gelten könne. Andererseits: Wann war das Leben schon mal gleich fair zu allen? Und: Darf ein Arbeitsmarktexperte völlig außer Acht lassen, was die AOK gerade in einer Studie festgestellt hat? Wie positiv sich die Arbeit daheim nämlich auf die Krankentagestatistik auswirkt? Arbeitnehmer im Homeoffice melden sich seltener krank. Kein Wunder, dass die FDP die Gesetzesidee begrüßt als „längst überfällig“.

Und mal ehrlich: Das ist sie doch auch. Wenn die Corona-Pandemie eins belegt hat, dann wie wertvoll das Homeoffice sein kann. Selbst Arbeitgeber, die sich nach wie vor aus Prinzip scheuten, Homeoffice zu gestatten, sind seit dem Shutdown froh darüber. Also: Ran da.

Von Verena Koll