Homeoffice: Nach der Krise noch viel zu lernen

Es funktioniert – mal besser, mal schlechter. Wer sein Zuhause in der Corona-Zeit zwangsläufig zum Homeoffice verwandelt hat und sich möglicherweise nebenbei noch um seine Kinder gekümmert hat, weiß das. Doch bis sich das Arbeiten in den eigenen vier Wänden durchsetzt, sind noch viele Fragen zu klären, meint NP-Redakteur Christian Bohnenkamp in seinem Kommentar.