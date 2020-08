„Höchste Reputation“ – Qualitätssiegel für das Staatstheater

Hannover

Das ist doch mal eine freundliche Nachricht in den Corona-Zeiten: Wenn man als Staatstheater bundesweit die „höchste Reputation“ genießt – ein Qualitätssiegel, das nicht zu verachten ist, wenn man sich die gewaltige Studie mit ihren 400 Millionen durchforschten Online-Seiten anschaut.

Der Titel beruht darauf, dass sich eben sehr viele Menschen in Medien ganz überwiegend positiv über unsere Staatstheater geäußert haben. Weil sie einfach zufrieden mit dem Angebot sind.

Hannover meist zu Unrecht unter dem Radar

Das hat nun weniger mit der künstlerischen Bedeutung zu tun, die dann eher von den Kritikern in Labeln wie „Opernhaus des Jahres“ ausgedrückt wird. Aber auch die Kritiker äußern sich positiv über die Arbeit unserer Staatstheater – wenn sie sich äußern. Hannover ist immer ein wenig unter dem Radar der überregionalen Wahrnehmung, meist zu Unrecht, wenn man sich anschaut, welche Highlights Oper, Theater und nun vor allem auch das Ballett anbieten.

Vielleicht macht so ein Ranking ja auch verstärkt darauf aufmerksam – in dem Sinne, dass man doch mal sehen möchte, was ein Haus mit „höchster Reputation“ so auf die Beine stellt. Und dass man da noch vor Hamburg liegt, erfreut besonders – zumal Hannover in Sachen Oper, Ballett und Theater sowieso schon in der ersten Liga mitspielt.

Von Henning Queren