Hannover

Aus eigener Kraft und so früh wie keine andere Kommune bundesweit hat die Stadt Hannover einen Corona-Rettungsschirm für die Wirtschaft aufgespannt. Das fing an mit zehn Millionen Euro; zwei kleinere Pakete folgten. Jetzt braucht die Stadt selbst einen Rettungsschirm. Die vom Bund zugesagte Kompensation von Gewerbesteuerausfällen deckt nur einen Bruchteil – und das auch vorerst nur in diesem Jahr.

Mutig vom OB und vom Stadtkämmerer sich trotz eines Rekorddefizits auch auf Rekordinvestitionen zu verständigen. Jeder vierte Euro soll in die Bildung fließen. Das ist wichtiger denn je, denn Corona verschärft bestehende Ungleichheiten etwa beim Zugang zu Bildungschancen.

Stadt investiert in die Zukunft junger Bürger

Die Stadt investiert in die Zukunft ihrer jungen Bürger und Bürgerinnen – und damit in die eigene. Gut so und genau so wichtig wie die Zusage, dass sie die Deutsche Messe und den Flughafen unterstützen wird. An beiden Unternehmen hängen 35.000 Jobs.

Zuversicht und Mut allein reichen nicht, um eine historische Belastung zu meistern. Die Stadt wird ihren Bürgern im Gegenzug Geduld abverlangen müssen. Natürlich wäre es schön, wenn der Baubeginn des Fössebades nicht verschoben werden müsste. Und bei der seit 2014 eingerüsteten Bauverwaltung ist nur zu hoffen, dass die Vorgänge drinnen besser laufen als es das Bild draußen vermuten lässt.

Von Vera König