Hannovers Wirte gegen Heizpilze - richtig so

Wir müssen uns entscheiden, heißt es immer wieder. Schließlich haben wir es gerade mit einer globalen Krise zu tun, die bis in den letzten Winkel dieser Welt und in die kleinste Stichstraße Hannovers oder Garbsens spürbar ist.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie müssen abgefedert werden. Koste es, was es wolle. Das sagt auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der jetzt die Zulassung von Heizpilzen fordert, damit Restaurantbesitzer noch ein bisschen mehr von der Außengastronomie haben. In so harten Zeiten müsse man Prioritäten setzen.

Corona: Aber was wird aus dem Umweltschutz?

Doch was wird aus dem anderen Thema, das mit der Zeit noch viel größer und bedrückender werden wird als die Folgen der Corona-Pandemie? Der Umweltschutz bleibt natürlich wichtig, nur jetzt gerade haben wir dafür keine Zeit, finden Verbände und eine ganze Reihe von Politikern in der Heizpilzfrage.

Schön, dass die Realität offenbar schon einen sehr guten Schritt weiter ist. Eine Blitzumfrage der NP unter Hannovers Gastronomen machte schnell deutlich, dass Heizpilze in dieser Stadt kein Thema sind – und es auch nicht mehr werden. „Corona sollte nicht als Freifahrtsschein für die Heizpilze herhalten.“ Das sagt in der aktuellen Diskussion nicht ein Vertreter der Grünen oder von Greenpeace, sondern Phillipp Aulich vom Brauhaus Ernst August. Recht hat er.

