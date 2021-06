Hannovers Problemzonen: Stillstand ist keine Lösung

Hannover

Nach langen Monaten des Verzichts drängt die wieder zurückgewonnene Freiheit die Menschen nach draußen. Der Wunsch nach gemeinsame Erlebnissen wirkt größer denn je – nur allzu verständliche Sehnsüchte.

Nun, ebenso wenig kommt diese Dynamik überraschend. Aus den Fehlern, die schon vor dem Virus das Miteinander in den Place-To-Be-Zonen erschwert hatten, wurden dennoch keine geeigneten und nachhaltigen Schlüsse gezogen. Es gab sicher andere Prioritäten in der schlimmsten Krise dieses Jahrtausends – und doch braucht es nun zügige Antworten.

Das „Limmern“ – unstrittig in Hannover längst geschütztes Kulturgut – erfährt ganz neue Ausmaße an Partytouristen. Und nicht nur dort sind neue Herausforderungen des Nachtlebens entstanden. Wenn der Zugang zu Kneipen, Bars, Biergärten und Klubs weiter limitiert bleibt, dann ergeben sich zwangsläufig alternative Hotspots. Das rechtfertigt in keinster Weise Gewalt und dummdreistes Verhalten gegenüber Polizisten wie etwa im Georgengarten.

Lesen Sie auch: Wann bekommt Hannover endlich einen Nacht-Bürgermeister?

Auch ein Nachtbürgermeister, wie ihn nun viele frustrierte Gastronomen fordern, hätte diese Exzesse nicht aufgehalten. An anderer Stelle, etwa auf der Limmerstraße, kann eine solche Institution die Kluften zwischen wilden Partygängern und genervten Anwohnern minimieren. Das zeigen Erfolge in anderen Weltmetropolen. Fakt ist: Weiteren Stillstand kann sich die Stadt nicht leisten.

Von Carsten Bergmann