Hannover-Takedown: Nur gemeinsam kann es klappen

Hannover

Das Internet kennt keine Ländergrenzen, die kriminellen Energien der Cyberterroristen sowieso nicht. Darknet, VPN-Tunnel, soziale Hinterzimmer-Plattformen – der Vision, diese dunklen Netzwerke auch nur im Ansatz kontrollieren zu können, fehlt das nötige Rüstzeug. Die Polizei ist auf der Jagd nach den virtuellen Verbrechern in der Regel zwei Schritte zurück. Cyberattacken bedeuten die größte Gefahr für Unternehmen und torpedieren gesellschaftliches Gefüge. Cyberterroristen setzen künftig mehr Geld um als der weltweite Drogenhandel.

Umso wichtiger sind Erfolgserlebnisse im Kampf gegen diese Anonymität. Der Takedown von Hannover ist eine großartige Gemeinschaftsleistung vieler Fragmente, die die Puzzleteile zusammenfügten. Zwei Jahre beharrlicher Kleinstarbeit waren nötig, um das Konglomerat zu zerschlagen. Etliche Behörden haben miteinander gewirkt.

Cyberkriminalität lässt sich nicht aufhalten. Das Tempo, mit dem sich dieser kriminelle Wirtschaftszweig evolutioniert, ist geradezu furchteinflößend. Für die Jäger bedeutet dies: Jedwede Einschränkung – sei es in der Zuständigkeit oder der Technik – spielt einzig und allein denjenigen in die Karten, die maximalen Schaden anrichten wollen. Und auch darum geht vom Hannover-Takedown ein bedeutendes Signal raus in das World Wide Web.

Von Carsten Bergmann