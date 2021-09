Hannover: Exzellenter Standort für Geburtsklinik

Hannover

Um die 9000 Kinder kommen normalerweise pro Jahr in den Geburtskliniken unserer Stadt zur Welt. In diesem Jahr waren es bis August schon 6000. Ein Plus von rund zehn Prozent. Der Grund ist ein Trend: Mütter und Väter von außerhalb suchen für ihren Nachwuchs die besten Bedingungen, die besten Ärzte, die optimale Versorgung – und finden das alles in Hannover.

Das neue Mutter-Kind-Zentrum auf der Bult wird die Maßstäbe noch mal nach oben verschieben. Dadurch, dass die Kompetenzen gebündelt werden. Dadurch, dass Stadt, Region, Land und Bund im Boot sind beim Bau von Niedersachsens modernster Einrichtung dieser Art. Dadurch, dass die erfolgreichen Geburtsstationen von Henriettenstift und Friederikenstift zusammengelegt und mit aller Erfahrung ausgestattet werden. Dadurch, dass parallel das Kinderkrankenhaus daneben umfangreich umgebaut wird, damit die Neugeborenen-Medizin noch besser aufgestellt ist.

Er sei sicher, dass die Henrike Leben retten werde, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. Leben von Babys und deren Müttern. Der Satz von Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, scheint daher nicht zu hoch gegriffen: „Hier wird die Zukunft Hannovers geboren.“ Mit der Henrike wird Hannovers Ruf als exzellenter Klinikstandort gestärkt. Zumindest in dieser Hinsicht ist die Landeshauptstadt erstklassig.

Von Christoph Dannowski