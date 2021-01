Hannover

Den Niedersachsen wird bekanntlich Sturmfestigkeit nachgesagt, und so ist der neuerliche Sonderweg in Sachen Grundschulen am Ende vielleicht doch nicht so überraschend. Also können – anders als noch am Dienstag von Bund und Ländern nach heftigen Diskussionen beschlossen – die Kleinsten weiter in die Klassenräume, zumindest an jedem zweiten Tag. Die SPD hat sich durchgesetzt, und Tausende Eltern zünden ihr dafür eine Kerze an.

Ob das (Achtung, Corona-Deutsch) Szenario B ohne Präsenzpflicht am Ende die beste Lösung ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Aber die Entscheidung in Niedersachsen betont den Umstand, dass es da eben sehr viel mehr Unbekannte gibt als die gefürchtete Verbreitung der britischen Corona-Mutation. Etwa die Folgen für die Lockdown-Kinder, die seit nun bald einem Jahr nicht mehr richtig Lesen und Schreiben lernen können – und deren Eltern womöglich schon in normalen Zeiten mit der Erziehung überfordert sind. Apropos: Wie der Dreiklang aus Kontaktverbot, geschlossenen Schulen und Job funktionieren soll, hat auch noch keiner richtig erklären können.

Eine Entscheidung für die Kinder

Der niedersächsische Weg ist mutig, für viele Eltern fühlt er sich auch richtig an. Vor allem ist es aber eine Entscheidung für die Kinder – und das hatten wir zuletzt nicht gerade oft.

Von Fabian Mast