Gleichgeschlechtliche Eltern: Es geht um das Wohl der Kinder

Gesellschaften verändern sich – und mit ihr die Familien. Es ist nicht mehr so ungewöhnlich, wenn ein Kind sagt, es hat zwei Mamas. Oder eben zwei Papas. Und es gibt inzwischen auch ganz offiziell das dritte Geschlecht. Und wie geht die Politik mit dem begrüßenswerten Wandel um? Sie schaut ihn sich an. Vielleicht reden Politiker mal darüber, aber das mit dem Handeln lassen sie lieber sein.

Wahrscheinlich, weil es vielen Parteimitgliedern und Wähler immer noch suspekt ist mit den neuen Familien, gerade bei den Christdemokraten. So bleibt es, dass bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ein Teil weiterhin fast keine Rechte hat, wenn es um das Kind geht, das beide erziehen werden. Es geht dabei nicht so sehr um das Wohl der Mutter, sondern um das des Nachwuchses. Wenn ganz dringend eine Entscheidung getroffen werden muss und die leibliche Mutter gerade nicht da ist. Abgesehen davon müssen in einer Familie alle dieselben Rechte und Pflichten haben.

Ein unwürdiges Verfahren

Der Bundestag will das ändern. Jedenfalls ist das in der Diskussion. Seit 2018 schon, nachdem der Bundesgerichtshof auf eine Reform des Abstammungsrechts gedrängt hat. Passiert ist aber nichts, und wieder einmal müssen die Gerichte dafür sorgen, dass die Politik reagiert. Ein unwürdiges Verfahren, gerade für die Familien.

Von Christian Lomoth