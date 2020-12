Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einigermaßen nachvollziehbar das Böllerverbot zu Silvester gekippt. Jetzt sollte sich jeder einzelne fragen, ob er das Gesundheitssystem in dieser Zeit tatsächlich noch stärker belasten will, meint NP-Redakteurin Petra Rückerl in ihrem Kommentar.