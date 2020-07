Fleischindustrie: Breitere Diskussionen dringend nötig

Der Schlachtbetrieb Wiesenhof in Lohne meldet 66 Neuinfektionen unter seinen Mitarbeitern – die Kette schlechter Nachrichten um die Zustände in der Fleischindustrie reißt nicht ab. NP-Redakteurin Mandy Sarti weiß in ihrem Kommentar, wie der dringend nötige Systemwechsel gelingt.