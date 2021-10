Finanzmisere Staatstheater: Politik soll sich bekennen

Hannover

Kunst ist schön – kostet aber auch viel Geld. Vor allem, wenn sie von vielen Menschen gemacht wird. Wie viel Oper, Theater und Tanz eine Gesellschaft haben will, muss diese entscheiden.

Bei der derzeitigen Finanzmisere der Niedersächsischen Staatstheater ist nun die Politik gefordert, genau das zu bestimmen. Den Schwarzen Peter den Staatstheatern zuzuschieben, ist – gelinde gesagt – unfair.

Denn die haben den Auftrag, Kunst zu machen. Und was sie in Hannover mit Augenmaß, einem vernünftigen Sparwillen und sehenswerten Produktionen hinbekommen.

Niedersachsen feiert 75 Jahre, der Ministerpräsident freut sich über ein erfolgreiches Land mitten in Europa – und nun soll ein Bereich, der zu diesem Erfolg erheblich beiträgt, in Gefahr gebracht werden. Bestes Opernhaus, bestes Ballett, überregional beachtetes Schauspiel bekommt man nicht für weniger Geld, sondern mit vernünftig investierten Summen. Und so wirklich vernünftig ist es nicht, Hannover die Tariferhöhungen nicht auszugleichen, wohl aber den Kollegen in Braunschweig und Oldenburg.

Hier soll jetzt nicht einfach mehr Geld gefordert werden, sondern ein Bekenntnis der niedersächsischen Politik zu ihrem Staatstheater in Hannover. Und in einem zweiten Schritt könnte man dann vielleicht doch über Geld reden.

Von Henning Queren