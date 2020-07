Hannover

Es war schon mal alles unbeschwerter. Als wir früher den Ranzen in irgendeine Ecke geworfen und die Sommerferien vom ersten Tag an genossen haben. Ohne Virus, ohne Beschränkungen im Schwimmbad.

Kinder und Eltern brauchen Erholung

Eines der merkwürdigsten und anstrengendsten Schuljahre ist nun in Niedersachsen zu Ende gegangen. Und wir alle können froh sein, dass sich die Mahner nicht durchgesetzt haben, die im April eine Verkürzung der Ferien gefordert haben. Kinder und auch die Eltern brauchen nun die Zeit, um sich zu erholen. Auch wenn dieser Sommer natürlich von vielen Fragen überlagert wird. Wie geht es weiter im August, ist der Optimismus des Kultusministers gerechtfertigt, dass es keinen Lockdown in der Schule mehr gibt? Die Wahrheit ist: Das kann zu diesem Zeitpunkt niemand sagen. Wichtig ist nur, dass sich die Schulen besser auf ein mögliches Homeschooling vorbereiten und ihren Schülern mehr Online-Möglichkeiten bieten können.

Das aber sollten jetzt nicht die Sorgen der Schüler sein. Und die Eltern sollten jetzt vielleicht nicht nur darauf drängen, mögliche Lernrückstande beim Nachwuchs partout aufholen zu wollen.

Urlaub wichtig für die Seele

Jetzt gilt nur eins: Genießen Sie zusammen die Ferien, so wie es in diesen Zeiten halt am besten geht. Das ist wichtig für die Seele, und es wichtig für das nächste Schuljahr – auch das kann wieder sehr anstrengend werden.

Von Christian Lomoth