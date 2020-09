Hannover

Das Derby ist gesichert, immerhin. Voraussichtlich 10.000 96-Fans dürfen am 3. Oktober gegen Braunschweig in die HDI-Arena, ein Hauch von Normalität, wenn man bei dieser Begegnung von Normalität sprechen mag. Auch gegen Karlsruhe würden sich am Samstag sicher tausende Anhänger finden lassen – wenn sie denn dürften. Doch das Land lässt sich Zeit bei der Operation Fan-Rückkehr, und steht mit seinem Tempo damit weitgehend allein.

Das wirft Fragen auf, zumal die Konzepte bei den Klubs schon lange stehen dürften. Warum schafft Bayern, was Niedersachsen nicht schafft? Warum dürfen in München schon am Freitag bis zu 7500 Zuschauer in die Arena und hier nicht? Gerade München: Nach den aktuelle Ansteckungszahlen liegt die Stadt kurz vor Risikogebiet.

Wie kaum ein Ereignis legt die Coronakrise den Blick frei auf die unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Förderalismus, gleich wie man die Vorgehensweisen nun bewerten mag. Denn sicher kann man bei der Rückkehr der Fans auch Bedenken haben, zumal nach den Bildern aus dem DFB-Pokal: Im Jubelrausch etwa im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion stapelten sich die Haushalte, da hilft dann wohl auch Händewaschen nicht mehr.

Vielleicht sind es also Zweifel, die hier und da das Tempo bremsen. Hoffen wir, dass das Land die Zeit dafür nutzt, um Szenen wie in Dresden vorzubeugen.

Von Fabian Mast