Hannover

Kunst springt im Dreieck in die Stadt – und es gibt wieder die übliche mild temperierte Aufregung. Parkplätze weg, Verkehr behindert ... und überhaupt. Worüber reden wir hier eigentlich? Es ist eine wirklich überschaubare Zeit. Und die sollte man investieren, damit die Stadt auch das mal zeigen kann, was sie kulturell drauf hat. Und damit an eine Tradition anknüpft, um die uns mal andere Städte beneidet haben, die Tradition der Kunst im öffentlichen Raum.

Die Rote Linie steht dafür, die Nanas, die Busstops. Okay, manches davon könnte eine Auffrischung gebrauchen.

Aber egal, Skulpturen sind heute sowieso nicht mehr gefragt. Es sollte schon temporär sein, Perfomances, Pop-Up-Kunst. Und damit liegt Hannover mit seinen Experimentierräumen voll auf der Schiene. Und warum sollte nicht auch daraus mal eine Tradition entstehen.

Es gibt nicht so viele Städte, die so punkten können. Immerhin sind mit Kunstverein, Schauspiel und Staatsoper Player am Start, die auch überregional in der Bundesliga der Kulturinstitutionen mitspielen. Darauf kann man stolz sein. Und das auch zeigen.

Und wie bei allen Partys ist es so, dass manche den Lärm aushalten müssen. Für eine gewisse Zeit. Und es sich dadurch leicht machen können, indem sie einfach mitmachen. Und die Kunst feiern.

Von Henning Queren