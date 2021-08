Hannover

Die Stadt braucht mehr Grün und eine bessere Aufenthaltsqualität. Wenn das die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Experimentierraum Schmiedestraße/Köbelinger Markt sind – na danke.

Dazu muss man nicht Straßen sperren und mit teilweise bescheidenem Programm versuchen, Parkplätzen pralles Leben zu geben. Einfach mal drei Kilometer durch City und Altstadt flanieren und registrieren, wie sehr Pflanzen, Bäume, vielleicht ein Wasserlauf und vor allem tolle Sitzgelegenheiten fehlen.

Der Versuch war gut gedacht, aber eben nicht wirklich überzeugend gemacht. Die Stadtverwaltung räumt selbst Fehler in der Kommunikation ein. Wer fluchend im Stau stand, wird sich anschließend über Seifenblasen, Kunst oder Mitmachangebote wenig freuen.

Kritik der CDU ist überzogen

Das aber zu bewerten als Angriff auf das Herz der City – wie die CDU es im lauten Wahlkampfgetöse macht –, geht zu weit. Vor allem, wenn man dabei die Augen verschließt vor der Wahrheit: Weitere Straßensperrungen sind gar nicht geplant. Der Durchgangsverkehr wird fürs Kulturdreieck rund um die Oper, das Schauspiel und das Künstlerhaus nur eingeschränkt.

Jeder, der beispielsweise in Kirchrode wohnt und wochenlang wegen der vielen Baustellen lange Umwege in Kauf nehmen muss, wird über diese Kritik an drohendem Verkehrsinfarkt in der City nur lächeln.

Von Vera König