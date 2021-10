Bunte Punkte für den König: Das Kunstprojekt am Hauptbahnhof wird von vielen Bürgern angenommen – und vornehmlich in den sozialen Medien attackiert. Damit haben die Kulturschaffenden ein großes Ziel erreicht, nämlich eine Debatte in Gang gesetzt. Weiter so, meint NP-Redakteurin Petra Rückerl.