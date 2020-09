Die letzte Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll in Deutschland läuft – seit drei Jahren. Doch die bayrische Landesregierung will den Müll nicht bei sich haben und verweist aufs niedersächsische Gorleben. Ein Foulspiel, für das auch NP-Politikchef Harald Thiel in seinem Kommentar kein Verständnis hat.