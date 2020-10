Endlager: Akzeptanz gibt es nirgendwo

Hannover

Was soll Olaf Lies auch sonst sagen? Was der Bürger will, interessiert uns nicht – das wäre eine Bankrotterklärung des Energieministers. Also wirbt er für eine Bürgerbeteiligung bei der Suche nach dem neuen Endlager für den Atommüll. Natürlich wäre es fahrlässig, die Menschen außen vor zu lassen, sie müssen ihre Bedenken äußern. Aber der SPD-Politiker ist natürlich erfahren genug, um zu wissen, dass es nirgendwo eine Akzeptanz geben wird für ein Atomklo. Wer wird schon sagen: Ja, das überzeugt uns, wir nehmen gerne den strahlenden Schrott.

Asse, Konrad – die Kommunikation ist schwer

Man ahnt auch, dass es niemals ein Endlager Schacht Konrad gegeben hätte, wenn die Salzgitteraner darüber hätten abstimmen dürfen. Und auch beim maroden Atommülllager Asse zeigt sich, wie schwer die Kommunikation ist. Die dortigen Bürgerinitiativen lehnen einen Dialog mit der Bundesgesellschaft für Endlagerung inzwischen ab. Die Anwohner wollen, dass die Fässer möglichst schnell und möglichst weit weg kommen, die Betreiber wollen aus Sicherheitsgründen ein ortsnahes Zwischenlager. Klingt beides richtig. Und richtig ist auch, die Ängste der Anwohner nicht zu ignorieren.

Aber wie soll es weitergehen? Weiter forschen nach der besten und sichersten Lösung, eine Entscheidung treffen. So wird es letztendlich auch beim Endlager sein.

Von Christian Lomoth