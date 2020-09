Elterntaxis: Zu viel des guten Willens

Peine

Der gute Wille war ja da. Sicherlich haben die Verantwortlichen im Landkreis Peine nur an das Wohl der Schulkinder gedacht, als sie die Eltern belohnen wollten, die ihren Nachwuchs mit dem Auto zum Unterricht karren. Damit die Kinder nicht in überfüllten Bussen sitzen müssen. Aber deswegen die Elterntaxis zu fördern, ist der falsche Weg.

Elterntaxis gefährlich für Schulkinder

Schließlich werden die unter anderem in Hannover aus gutem Grund bekämpft. Neigen doch viele Eltern dazu, ihren Sprössling am liebsten direkt am Klassenzimmer abzusetzen und beschwören so eine Gefahr für alle Kinder herauf. Abgesehen davon, dass es die Selbstständigkeit der Kinder nicht gerade fördert. Da hätten die Peiner lieber ein paar weitere Busse einsetzen sollen.

Man muss es nicht übertreiben

Aber wenn die Wörter Corona und Schule gleichzeitig fallen, reagieren viele besonders sensibel. Da gibt es viel Angst, dass sich das Virus vor allem unsere Kinder als Angriffsziel aussucht. Es wäre gut für alle Beteiligten, wenn sich die Aufregung langsam wieder legt. Denn die Wahrheit ist: Corona gehört bedauerlicherweise zum Leben dazu, auch in den Klassen. 22 Schulen sind in Niedersachsen von Infektionen betroffen, so das Kultusministerium Das heißt: In rund 2700 Schulen läuft der Unterricht, greifen die Maßnahmen. Das ist kein Grund für Sorglosigkeit – zeigt aber, dass man es mit dem guten Willen auch nicht übertreiben muss.

Von Christian Lomoth