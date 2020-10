Eltern lesen Kindern zu wenig vor: Ausreden gelten nicht

Sie sitzen zu acht in einem Büro? Und sechs der acht Kollegen sind Eltern? Dann dürften zwei darunter sein, die ihren Kindern selten oder nie vorlesen. Denn 32 Prozent der Eltern in Deutschland tun das nicht. Das belegt eine Studie der Stiftung Lesen. Einmal mehr, muss man sagen, die Zahl der Vorlesemuffel bleibt seit Jahren konstant. Dabei lernen Kinder beim Vorlesen so viel mehr als nur den Inhalt der Geschichte, weiß NP-Redakteurin Verena Koll in ihrem Kommentar.