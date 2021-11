Einsparungen am Theater: Die Kultur als Intensivpatient

Hannover

Zu den Opfern der Pandemie gehört die Kultur, unverschuldet siech. Sie ist ein Intensivpatient, ohne Zuwendungen nicht überlebensfähig. Sie hängt, um im Bild zu bleiben, am Tropf öffentlicher Förderung.

Das Einfrieren der Landesmittel auf einem vorpandemischen Stand bedeutet jedoch de facto Kürzung: 85 Prozent des Etats der Niedersächsischen Staatstheater gehen für Personalkosten drauf. Werden die anstehenden Tariferhöhungen nicht übernommen, muss anderswo gespart werden. Darauf weisen die „#rettedeintheater“-Proteste zu Recht hin – zumal nicht zuletzt wegen einer Verunsicherung durch irrlichternde Politik das Publikum nicht in erforderlichem Maße wieder da ist.

Es braucht Kulturförderung, in der Breite und in der Spitze – wer zu sehr in der Fläche denkt, ebnet ein. Und es braucht Kultur. Welchen eklatanten Mangel an Empathie und welche wirren Ideen ihr Fehlen verursacht, haben die vergangenen Monate zur Genüge gezeigt. Umgekehrt kann man sich an ihr nicht gesund sparen. Niedersachsen steht bereits jetzt auf Platz 14 von 16 Bundesländern bei den Pro-Kopf-Ausgaben für die Kultur. Andere Länder nehmen jetzt mehr Geld in die Hand. Einen dem Tod von der Schippe gesprungenen Intensivpatienten schickt man ja auch nicht mit einem feuchten Händedruck nach Hause. Sondern in die Reha.

Von Stefan Gohlisch