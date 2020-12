Einsam in der Corona-Pandemie

Hannover

Gesundheitsschutz und Einsamkeit: Zuweilen zwei Seiten einer Medaille in der Pandemie, eine unauflösbare Problematik zur Zeit. Um Leben zu schützen, brauchen wir Abstand, manchmal sogar Isolation. Aber an Einsamkeit kann man eben auch sterben.

In Deutschland gab es 2019 gut 17 Millionen Single-Haushalte, vor allem ältere Frauen und jüngere Männer leben allein. Das bedeutet nicht automatisch Einsamkeit, oft ist das Gegenteil der Fall. Es vergrößert aber in einer Pandemie die Gefahr von krankmachender Einsamkeit, wenn die Kontakte notgedrungen eingeschränkt sind. Dazu stellen sich existenzielle Fragen, wenn etwa der Job bedroht ist. Oder sogar das Leben, weil man alt ist und Vorerkrankungen hat. Die bange Frage vor der Zukunft, vor der Krankheit, vor dem einsamen Sterben treibt manche in die Depression, viele trinken mehr – um 37 Prozent stieg der Alkoholkonsum nur im ersten Lockdown an. Sicher nicht nur bei einsamen Menschen, aber bei denen fällt es weniger auf, weil niemand da ist, dem es auffallen kann.

Am Ende schauen, wie sehr die Psyche gelitten hat

Eines ist klar: Wenn der ganze Mist vorbei ist, müssen wir uns nicht nur um die Wirtschaft, die Kultur, um neue Jobs kümmern. Wir müssen auch schauen, was Corona mit unserer Psyche gemacht hat. Und mit jenen Menschen, die auch weiterhin einsam sind.

Von petra Rückerl