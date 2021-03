Frankfurt

Wie oft ist Joachim Löw Weltmeister geworden? a) kein Mal, b) ein Mal, c) zwei Mal. Antwort b ist richtig. Und wie oft ist Löw Europameister geworden? Antwort a. Es könnte auch hier noch zu Antwort b kommen – mehr aber nicht. Nach der EM in diesem Sommer hört Löw als Bundestrainer auf. Falls er zum Schluss noch diesen Titel holt, ist es für alle eine Win-win-Situation. Wenn nicht, dann nicht.

Für viele hört Löw drei Jahre zu spät auf. Ein WM-Aus in der Vorrunde bedeutet für jeden Nationaltrainer einer großen Fußballnation das Aus – aber nicht für den Bundestrainer. Mit dem Weltmeister-Bonus durfte Löw ab 2018 weiterwurschteln. Zuletzt hatte Löw nicht nur historisch-böse (0:6 in Spanien) verloren, sondern auch viele Sympathien. Die Arroganz der Macht warfen ihm seine Kritiker vor. Dass er nun den Weg freimacht, verdient Respekt. So kann sich der DFB noch relativ rechtzeitig um einen Nachfolger kümmern.

Es gibt drei Kandidaten (Jürgen Klopp, Hansi Flick, Ralf Rangnick) – Flick wäre der logische Bundestrainer: Er war ja schon als Assistent Weltmeister mit Löw. Es wäre ein Weiter-so. Müssten nur noch die Bayern mitspielen. Vielleicht würde aber auch mal einer wie Rangnick dem verstaubten Verband guttun. Damals bei 96 kümmerte er sich sogar darum, wie der Halm steht. Ralf Rangnick als Bundestrainer würde den ganzen Laden nicht nur einmal feucht durchwischen ...

Von Jonas Freier