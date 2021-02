Ein Jahr Corona – Vom allmählichen Ende der Geduld

Hannover

„Corona-Krise verschärft sich“ – so titelte die Neue Presse am 28. Februar 2020. Und wir glaubten damals, gute Gründe für diese Schlagzeile zu haben. Denn die Zahl der Infizierten in Deutschland war bereits auf 30 gestiegen. Es gab erste Anzeichen für Hamsterkäufe. Und China-Restaurants meldeten Umsatzeinbrüche. Ich habe damals die Situation kommentiert, und die Überschrift lautete: „Hysterie und Panik brauchen wir nicht“.

Wohl wahr. Der Satz stimmte damals wie heute. Und doch ist unsere Welt und die Wahrnehmung der Corona-Krise ein Jahr danach eine völlig andere geworden. Das Staunen und die anfängliche Gelassenheit sind längst verflogen. Was seither folgte, war ein quälendes Auf und Ab der Gefühle. Hoffnung und Zuversicht wandelten sich in Frustration. Einsicht und Akzeptanz wichen immer mehr Zweifeln. Und mittlerweile kippt Resignation immer öfter in Wut und Verzweiflung.

Die Pandemie hat unser Leben gestohlen

Denn diese Pandemie hat unser Leben gestohlen. Mittlerweile knapp 70.000 Menschen in Deutschland wortwörtlich, allen anderen im übertragenen Sinn. Selbstverständlichkeiten des Miteinanders, vom gemeinsamen Essen im Restaurant bis zum kollektiven Kunstgenuss – vorübergehend entsorgt. Die Möglichkeit zu arbeiten – vielen genommen. Die Freiheit, sich beim Sport zu bewegen oder irgendwo hin zu verreisen – massiv eingeschränkt. Der Rest? Tristesse!

Hinzu kommt die unangenehme Befürchtung, dass jene, denen wir die Verantwortung dafür übertragen, uns in dieser Krise zu regieren, einen zunehmend überforderten Eindruck machen. Wobei insbesondere das deutsche Impfdesaster das Vertrauen in die Gestaltungskraft der Politik spürbar erschüttert hat.

Hysterie und Panik? Nein, die brauchen wir nicht. Aber die von Politikern gerne eingeforderte Geduld der Menschen ist allmählich auch am Ende. Aus gutem Grund.

Von Bodo Krüger