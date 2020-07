Drohmails: Deutschland steckt im nächsten NSU-Skandal

Hannover

Die Generalbundesanwaltschaft ziert sich. Die Behöre ignoriert die zunehmenden Forderungen, endlich die Ermittlungen im Fall der Drohmails zu übernehmen. Sie sei nicht zuständig, lassen die Karlsruher verlauten. Was im Umkehrschluss heißt: Sie sieht hinter den Verfassern der NSU-2.0-Schreiben, die bundesweit Politiker, Juristen, Moderatoren und Künstler mit Mord bedrohen und beschimpfen, keine terroristische Vereinigung. Sonst müsste die Behörde nämlich übernehmen.

Die Bundesrepublik steckt bereits mitten im nächsten NSU-Skandal. Der erste war das jahrelange Ignorieren der Mordserie und das desaströse Aufarbeiten der Taten der rechtsradikalen Zelle. Nun gibt es Menschen, die eben dieses Kürzel nutzen, um rechten Schrecken zu verbreiten. Das ging vor zwei Jahren los, Spuren führten zur Frankfurter Polizei. Erfolge in der Ermittlung? Gleich null. Das ist beschämend – offenbar scheut man ein konsequentes Vorgehen in den Reihen der Polizei.

Inzwischen sind acht Bundesländer betroffen, überall wird mehr oder weniger ermittelt. Und keine Bundesbehörde fühlt sich zuständig. Natürlich gibt es jede Menge Trittbrettfahrer – aber irgendwo auch eine rechte Zelle, von der alles ausging. So richtig ernst scheint das aber niemand zu nehmen. Weder in der Politik noch in der Justiz – das ist der zweite Skandal.

Von Christian Lomoth