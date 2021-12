Digitale Transformation: Regierung verpasst Chance

Hannover

So gut wie jeder Mensch in Niedersachsen kennt diese besondere Stille, die unverkennbar ist: Eben war die Stimme durch das Smartphone noch gut zu hören, nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hat, lässt sich dagegen schon nicht mal mehr ein Rauschen erahnen. Eine Stille, die eindringlich einfordert, was viel zu lange vernachlässigt wurde: Geld in die Hand zu nehmen und die Digitalisierung voranzutreiben.

Niedersachsens Landesregierung wollte das ändern – mit einer Milliarde Euro sollte die große Transformation gelingen. Mehr Breitband, weniger Funkloch. Was damals als der große Clou verkauft wurde, sollte eigentlich nur das sicherstellen, was Länder wie Israel schon Jahre zuvor geschafft hatten. Doch auch dieser Plan scheint nicht zu gelingen: Offenbar schafft es die Landesregierung nicht, richtig zu investieren. Immerhin liegt noch die Hälfe des beachtlichen Sondervermögens Digitalisierung herum. Und das ganz offensichtlich nicht, weil es keinen Bedarf gibt.

Die Bilanz ist ernüchternd: Statt mit dem Geld ein Niedersachsen der Zukunft zu zeichnen, ist ziemlich viel so geblieben, wie es vor dem Masterplan Digitalisierung aussah. Die Chance wurde nicht genutzt. Das ist fatal, denn es geht um mehr als einfach nur schnelles Internet, es geht darum, international nicht gänzlich abgehängt zu werden.

Von Mandy Sarti