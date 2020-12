Diesel-Urteil: Der Skandal geht in die nächste Runde

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die Diesel-Abgas-Schummelsoftware zur Schönung bei Zulassungstests am Donnerstag für illegal erklärt. Doch was ändert dies? Die Hersteller betonten, ihr Handeln stehe im Einklang mit dem Recht. Es geht also in die nächste Runde, meint NP-Kommentator Harald Thiel.