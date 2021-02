Hannover

Können Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher bald eher geimpft werden? Darüber wollen die Politikerinnen und Politiker in der kommenden Woche beraten. Ein Fortschritt, immerhin wird seit Wochen darüber diskutiert, wie Bildung in Deutschland trotz der Pandemie sicher gestaltet werden kann. Doch mit einer veränderten Priorisierung allein ist es nicht getan. Denn was hilft die Möglichkeit, wenn die Skepsis gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff wächst?

Aufgrund der Impfreaktionen sind die Menschen ängstlich – in der Folge liegen in Deutschland rund 650.000 Dosen herum. Dabei ist die Immunisierung der Schlüssel, um überhaupt annähernd zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Politik muss raus aus dem Elfenbeinturm

Doch wie kann die Skepsis überwunden werden? Dass der Impfstoff als sicher gilt, alle Testverfahren durchlaufen hat und Studien die Wirksamkeit beweisen, genügt offenbar nicht allein. Vermutlich auch deshalb, weil sich gar nicht alle Menschen intensiv mit den zugelassenen Präparaten auseinandersetzen. Bund und Land müssen sich deswegen aus ihrem Elfenbeinturm herausbewegen und die Menschen vernünftig über die Vakzine informieren – und das auf sämtlichen Wegen, um möglichst viele zu erreichen. Bleibt dieser Diskurs aber aus, überlässt man das Feld den Falschen. Nämlich denjenigen, die verstehen, Ängste zu instrumentalisieren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Mandy Sarti