Der neue Duden: Was für ein Reichtum

Hannover

Es macht schon Spaß, in dem analogen Wälzer zu blättern und nachzuschauen, wie es um die Helikoptereltern steht, die bienenfreundlich mit dem Elektroscooter zur Shishabar fahren. Dafür einen Zwinkersmiley.

Früher war es ja so, dass es das, was nicht im Duden steht, eben nicht gibt. Das war 1961 so, da hatten wir beispielsweise gut 80.000 Wörter. Da ist man heute zum Glück freier: Ein Wort gibt es, ist neu und wichtig und muss deshalb in den Duden. 148.000 Wörter sind heute drin, was für ein Schatz. Und ein Spiegel unserer Zeit.

Anzeige

Kritik an zu vielen Anglizismen – der Duden steht drüber

Und man kann berechtigter Hoffnung sein, dass der Duden nicht endet wie Grampa Simpson in seinem Sessel: „Ich war immer auf dem Laufenden. Aber das hörte irgendwann auf.“ Täglich entstehen, aber auch vergehen, Neuschöpfungen, die Flugscham hat es hineingeschafft, ob es die Cancel Culture bringt, muss sich erst noch zeigen.

Weitere NP+ Artikel

Klar, es wird wieder die übliche Kritik an zu vielen Anglizismen geben, Aber da steht der Duden drüber. Wie ein Wetterbericht, dem man verübelt, dass es so warm ist.

Von Henning Queren