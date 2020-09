Der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach nimmt immer größere Dimensionen an. Bei einer Razzia in zwölf Bundesländern stellten die Polizisten mehr als 2000 Beweismittel bei 48 Männern und zwei Frauen sicher. Weshalb das Land seine Kinder nicht mehr schützen kann, erklärt NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.