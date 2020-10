Das Corona-Virus mutet uns verdammt viel zu

Hannover

Es fällt nicht leicht, sich in diesen Tagen vor dem November-Blues zu schützen. Denn es ist verdammt viel, was uns dieses Coronavirus und der neuerliche Lockdown abverlangen. Es ist ein kollektiver Verzicht auf Freiheit, Unterhaltung, Genuss und menschliches Miteinander. Verzicht auf Reisen, Feiern, Sport und überhaupt fast alles, was im Leben im Spaß macht. Keine Frage: Dieser November ist eine Zumutung.

Und am härtesten trifft er natürlich wieder die Falschen. Die Gastronomen, die in diesem Jahr wirklich schon genug gelitten haben. Die Künstler, die seit Monaten faktisch mit einem Berufsverbot belegt sind. Und die Kinder, die nicht mehr Fußball spielen dürfen.

Die Mehrheit hält den neuen Lockdown für notwendig

Dennoch sind zwei Drittel der Deutschen davon überzeugt, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen richtig und notwendig sind. Zwar werden die Stimmen der Kritiker lauter. Hier die Lindner-Fraktion, die an der Rechtmäßigkeit zweifelt und schwere Schäden für die Wirtschaft befürchtet. Da die Gaulands, die von Corona-Diktatur schwafeln und sicher wissen, wovon sie reden.

Die Mehrheit aber akzeptiert leicht resigniert, dass Deutschland ab Montag wieder ein ziemlich freudloses Land wird. Was wäre auch die Alternative? Infektionszahlen weiter steigen lassen und dann im Dezember Kerzen an und Tote zählen? Wohl kaum.

Von Bodo Krüger