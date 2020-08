Darum wird der Wahlkampf um die Merkel-Nachfolge spannend

Berlin

Angela Merkel ist noch ein gutes Jahr im Amt. Und dennoch ist in dieser Woche – plötzlich und erwartet – der Wahlkampf ausgebrochen. Die SPD hat ihn mit einem gewissen Wumms und Olaf Scholz eröffnet, Union und Grüne können sich dem nicht entziehen. Denn alles, was jetzt kommt, wird automatisch in Zusammenhang mit der Kanzlerfrage gesehen.

Söders Panne bei Corona-Tests peinlich

Markus Söder, der sonst so souveräne Ministerpräsident, hat diese Erfahrung bereits gemacht. Die peinliche Panne bei den Corana-Tests in Bayern hat sein Image vom makellosen Krisenmanager ramponiert. Trotzdem macht Söder in der Union von allen Bewerbern derzeit den besten Eindruck. Seine Kandidatur bleibt wahrscheinlich.

Die Grünen demonstrierten nach der Scholz-Nominierung erst mal Gelassenheit.Nach dem Motto: Scholz? Was soll’s! Tatsächlich sind auch die Grünen-Chefs Habeck und Baerbock in Zugzwang. Inhaltlich und personell. Die Kandidatur? Ist offen, aber es fühlt sich an, als würde Annalena Baerbock es machen.

Scholz steht für ein Stück Kontinuität

Und damit gäbe es drei Kandidaten, die alle durchaus realistische Chancen hätten. Söder – weil er in der Union ist, Baerbock – weil sie eine junge grüne Frau ist. Und Scholz – weil er als einziger von diesem Trio für ein Stück Kontinuität aus der Ära Merkel steht. Wird spannend dieser Wahlkampf.

Von Bodo Krüger