DFL-Konzept: Entscheidungen mit Sprengkraft

Alkoholverbot, die vorübergehende Streichung der Kartenkontingente für Auswärtsfans und Stehplätze sowie die Einführung personalisierter Tickets zur Nachverfolgung von Infektionsketten – diese Corona-Voraussetzungen zur Rückkehr von Fans in Fußballstadien hat die DFL am Dienstag beschlossen. NP-Redakteur Fabian Mast findet dafür in seinem Kommentar anerkennende Worte.