Corona und Unterricht: Was ist, wenn es keine Lösung gibt?

Hannover

Zwar hört sich das durchaus (endlich) nach Lösung an, was Kultusminister Tonne da vorgestellt hat. Eingeschränkter Regelbetrieb nach den Ferien, was wohl besser ist, als es sich anhört: mit täglichem Unterricht inklusive Ganztagsbetreuung. Möglich macht das wohl auch die Maskenpflicht auf den Fluren – ganz entscheidend ist aber sicher auch die Jahreszeit.

Doch in gut zwei Monaten ist Herbst. Erkältungszeit. Vor allem bei jüngeren Kindern vergeht dann kaum eine Woche ohne Rotznase. Bleiben Lehrer und Kindergärten konsequent, dürften sich die Einrichtungen schnell wieder leeren. Und Geschwister von Kindern mit Rotznase müssten eventuell auch gleich zu Hause bleiben, bis das Covid-19-Testergebnis vorliegt.

Erzieher gehen ins Risiko

Schon jetzt, das lässt sich vor allem in der Kleinkindbetreuung beobachten, gehen Erzieher ins Risiko. Nehmen in den Arm, trösten – häufig ohne Mundschutz, denn den mögen die Kleinen nicht. Das, so steht zu befürchten, ersetzt kein Konzept der Welt.

Von Fabian Mast