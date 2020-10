Hannover

Inzidenzwerte, exponentielles Wachstum und Reproduktionszahlen – in der Pandemie gehört ein wissenschaftliches Basisvokabular fast schon zur Alltagssprache. Wir haben uns an dieses Covid-Kauderwelsch gewöhnt wie an Abstand und Maske. Aber wir verstehen trotzdem immer öfter nur noch Bahnhof.

Nur eins ist klar: Die Lage wird täglich bedrohlicher. Doch was daraus folgt, bleibt für die Bevölkerung diffus. Weil die Politik neuerdings appelliert und nicht regiert.

Anzeige

Merkels Aufruf war der Anfang

Begonnen hat mit der neuen Corona-Kommunikation die Kanzlerin. Als es nicht gelang, die Länderchefs auf schärfere Maßnahmen einzuschwören, wandte sich Merkel mit einem Appell an die Deutschen: „Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.“ Das vermutlich ungewollte Ergebnis: Nicht nur Reisen, sondern auch etliche Restaurantbesuche wurden storniert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Mehr Beispiele gefällig: In Hannover gibt es im Freien keine Pflicht zur Maske, Regionspräsident Jagau rät aber, sie freiwillig zu tragen. Und Niedersachsens Kultusminister Tonne empfiehlt unter bestimmten Bedingungen Schülern einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht. All das ist gut gemeint, aber wenig hilfreich. Denn was die Menschen jetzt brauchen, sind keine Appelle, sondern klare und nachvollziehbare Regeln. Die Zeiten sind kompliziert genug.

Von Bodo Krüger