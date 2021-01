Hannover

Die Geschichte der Maske in Pandemie-Zeiten ist in Deutschland eine eher unglückselige. Erinnern wir uns nur an den Anfang. Was gab es da für Diskussionen, ob die Masken überhaupt was bringen. Ja, das tun sie. Und das Land verhüllte sich. Findige Geschäftsleute öffneten zügig Maskenläden, die Stoffe im Gesicht wurden bunter.

Monate später heißt es: Tragt in den Bahnen und Geschäften FFP2-Masken. Das bedeutet: Die Stofftücher schützen gar nicht ausreichend. Das wurde natürlich schon immer mal gesagt, aber man nahm es halt so hin. Bis jetzt. Aber warum erst jetzt? Ein vernünftiges Krisenmanagement sieht anders aus.

FFP2 ist sicherer – aber auch teurer

Nun also FFP2-Masken. Ist ja auch sinnvoll, weil sie sicherer sind. Aber sie sind eben auch teurer und sollen täglich gewechselt werden. Klar muss man sagen, das sollte uns unsere Sicherheit wert sein. Aber es bringt so manchen tatsächlich in Not. Zumal so mancher den Schutz überteuert anbieten wird, weil FFP2-Masken ganz urplötzlich stark nachgefragt werden.

Die Regierung verfügt und lässt die Menschen alleine. Ja, es gibt Masken für Risikopatienten – wenn die schnell genug in der Apotheke sind. Aber man hätte schon viel früher viel mehr verteilen müssen, zum Beispiel an Lehrer und Schüler. Und auch an Bedürftige. Bei all den Corona-Hilfen sollte das drin sein.

Von Christian Lomoth